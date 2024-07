Am Montagabend gegen 21 Uhr ist, wurde in der Hans-Lingl-Straße in Krumbach eine Säule eines dort anliegenden Gebäudes beschädigt, wobei ein Sachschaden von circa 500 Euro entstand. Personen, welche Hinweise dazu geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)

