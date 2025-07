Unbekannter beschädigt Straßenlaterne

In Krumbach ist in der Franz-Aletsee-Straße eine an der Pfarrei St. Michael angebrachte Straßenlaterne angefahren worden. Laut Polizei muss der Vorfall zwischen dem 7. und 10. Juli passiert sein. Es entstand ein Schaden an der Laterne und am Mauerwerk im niedrigen vierstelligen Bereich. Aufgrund der Höhe dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lastwagen gehandelt haben. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/905-0, zu melden. (AZ)

