Unbekannter beschädigt Windschutzscheibe in Krumbach

Auf einem Supermarktparkplatz in hatte ein Mann sein Auto abgestellt. Als er zurückkehrte war seine Windschutzscheibe kaputt. Wer hat etwas gesehen?

Am Samstag, zwischen 13.15 Uhr und 13.40 Uhr wurde die Windschutzscheibe an einem Auto in Krumbach beschädigt. Der Pkw stand nach Angaben der Polizei auf einem Supermarktparkplatz in der Brühlstraße. Der Geschädigte geht davon aus, dass seine Scheibe absichtlich beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Personen die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)