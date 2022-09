Krumbach

vor 33 Min.

Unbekannter fährt Auto an und lässt falsche Nummer da

In der Bahnhofstraße fährt jemand ein Auto an. Mit der Notiz, die er am Auto hinterlässt, stimmt etwas nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen und dem Verursacher.

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat am Donnerstagnachmittag in der Bahnhofstraße vor der ehemaligen FOS ein parkendes Auto angefahren. Auf dem Zettel, den der Verursacher oder die Verursacherin an den schwarzen Multivan klemmte, stimmte die Telefonnummer nicht. Weil die Rufnummer nicht vergeben war, sucht die Polizei jetzt nach dem Verursacher und nach Zeugen. Sie sollen sich telefonisch unter 08282 9050 bei der Krumbacher Polizei melden. Am Heck des Autos entstand ein Sachschaden von ungefähr 1500 Euro. (AZ)

