Unbekannter fährt Auto in Krumbach an und flieht

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in der Babenhauser Straße in Krumbach.

Wegen einer Unfallflucht in Krumbach in der Babenhauser Straße sucht die Polizei Zeugen. Wer hat am Donnerstagmorgen etwas beobachtet ?

Am Donnerstag zwischen 10.45 und 11.15 Uhr ist es auf dem öffentlich befahrbaren Parkplatz eines Supermarktes in der Babenhauser Straße zu einem Streifschaden an einem geparkten Auto, einem BMW gekommen. Der Verursacher streifte dabei laut Polizei die hintere linke Seite der Stoßstange des geparkten Fahrzeuges und verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Zeugen für den Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905-0, zu melden. (AZ)

