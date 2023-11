Krumbach

vor 48 Min.

Unbekannter fährt Auto in Krumbach an und haut ab

Ein Unbekannter hat am Freitag in Krumbach ein Auto beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagabend ist ein Auto in der Babenhauser Straße in Krumbach angefahren worden. Der Verursacher flüchtete und die Polizei sucht Zeugen.

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Krumbach. Bereits am Freitag hatte in den Abendstunden ein Autofahrer sein Fahrzeug, einen VW T-Roc, auf dem Gelände eines Sportgeschäftes in der Babenhauser Straße direkt neben der Ausfahrt eines Parkplatzes abgestellt. Dort wurde das Fahrzeug durch ein bislang unbekanntes anderes Fahrzeug im Bereich des vorderen rechten Kotflügels angefahren. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)

