Unbekannter hinterlässt nach Unfallflucht 1500 Euro Schaden

Eine Unfallflucht vom Freitag meldet die Polizei aus Krumbach und sucht Zeugen dazu. Wer hat abends im Höllgehau oder der Raunauer Straße etwas beobachtet?

Bereits am Freitag zwischen 19 und 20 Uhr, hatte eine 42-Jährige ihren blauen Audi auf dem Parkplatz vor einem Baumarkt im Höllgehau in Krumbach und anschließend vor einem Verbrauchermarkt in der Raunauer Straße geparkt. Auf einem der beiden Parkplätze fuhr jemand ihren Pkw an und beschädigte das Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Die Polizei sicherte bei der Unfallaufnahme grünen Fremdlack am angefahrenen Pkw. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 melden. (AZ)