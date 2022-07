Krumbach

15:18 Uhr

Unbekannter klaut Mountainbike in Krumbach

Zu einem Fahrraddiebstahl in Krumbach sucht die Polizei Zeugenhinweise.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl, der am Wochenende in der Markgrafenstraße in Krumbach geschah.

In der Zeit von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 16.30 Uhr, wurde ein Mountainbike der Marke Cube/Aim Pro 29 entwendet. Das grün/ schwarze Fahrrad stand laut Polizei zur Tatzeit unversperrt im Fahrradabstellraum eines Anwesens in der Markgrafenstraße in Krumbach. Der Diebstahlschaden beträgt rund 480 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Fahrraddiebstahl geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 melden. (AZ)

