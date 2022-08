Unbekannter klebt Wohnungstüren in Krumbach mit Silikon zu

In Krumbach konnten am Samstagmorgen zwei Menschen ihre Wohnungstüren kaum öffnen. Jemand hatte sie mit Silikon zugeklebt.

Zwischen Freitagabend um 20.30 Uhr und Samstagmorgen um 7 Uhr hat ein Unbekannter in der Adolf-Kolping-Straße in Krumbach zwei Wohnungseingangstüren mit Silikon beschmiert. Im ersten Stock klebte er zwei Wohnungseingangstüren mit Silikon zu. Die Wohnungsinhaber konnten die Türe nur mit viel Kraft öffnen. Die Polizei vermutet, dass er durch die möglicherweise offene Haustüre in den Hausgang des Mehrfamilienhauses gelangte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. (AZ)