Unbekannter lässt sich im Taxi fahren und bezahlt nicht

Ein Unbekannter lässt sich im Taxi von Krumbach nach Mindelheim fahren und zahlt nicht dafür. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Am Dienstagabend bestellte eine unbekannte männliche Person im Alter von etwa 30 Jahren ein Taxi von Krumbach nach Mindelheim. Nachdem das Taxi um 22 Uhr in Mindelheim in der Kaufbeurer Straße angekommen war, flüchtete der Mann, ohne den offenen Betrag von 63,70 Euro zu bezahlen, in die Krankenhausstraße. Der Mann hatte das Taxi bereits mit unterdrückter Rufnummer bestellt. Er trug eine schwarze Jacke mit schwarzer Hose und dunkler Mütze. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mindelheim unter 08261/7685-0 entgegen. (AZ)