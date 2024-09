Unbekannter Mann stiehlt Fahrrad aus Tiefgarage in Krumbach

Am Freitag um 9.34 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Mann aus einer Tiefgarage in der Krumbacher Bahnhofstraße ein weißes Pedelec („E-Bike“) der Marke Scott. Die Polizei weiß die Uhrzeit deshalb so genau, weil der Mann mit der dortigen Videoüberwachung aufgezeichnet worden ist. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 melden. (AZ)

Tiefgarage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhofstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis