Unbekannter schlitzt Cabrio auf in Krumbach

Drei Tage lang stand das Cabrio in der Markgrafenstraße, danach war ein Schlitz im Verdeck des Wagens. Der Besitzer erstattete Anzeige.

Eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug meldet die Krumbacher Polizei. Ein Mann hatte sein Cabrio vom Samstag, 1. Juli, um 15 Uhr bis Montag, 3. Juli, um 6.30 Uhr in der Markgrafenstraße in Krumbach geparkt. Bei seiner Rückkehr zum Auto bemerkte er, dass ein Loch in das Verdeck des Cabrios geschlitzt worden war.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Personen, die Sachdienliches zu diesem Vorfall angeben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)