Unbekannter setzt Zeitungsstapel mit Brennspiritus in Brand

Mithilfe von Brennspiritus und einem Stapel Zeitungen versuchte ein bislang unbekannter Täter auf der Terrasse einer Krumbacher Gaststätte ein Feuer zu legen. Die Terrasse befindet sich an der südlichen Gebäudeseite des Lokals in der Mindelheimer Straße. Die Polizei gibt als Tatzeitraum den Abend des Samstags, 14. September bis zum Sonntagmorgen, 15. September an. Der unbekannte Täter setzte einen Stapel Zeitungen mit Brennspiritus in Brand. Da der Stapel jedoch laut Polizei gänzlich durchnässt war, entstand glücklicherweise kein Schaden. Personen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach (08282/9050) zu melden. (AZ)