Unbekannter späht Kreditkartendaten aus

Am Dienstag erschien eine 49-Jährige bei der Polizeiinspektion Krumbach und erstattete Anzeige, weil ihr Kreditkartenkonto unberechtigt belastet worden war. Bei der Anzeigenaufnahme gab sie an, dass sie vermeintlich mit einem Paketdienstleister telefoniert hatte, weil sie tatsächlich von diesem ein Paket erwartete. Während des Telefonates leitete sie der Betrüger auf insgesamt sechs verschiedene Webseiten. Dort gab sie jeweils ihre persönlichen Daten sowie ihre Kreditkartendaten ein. Dies kam ihr seltsam vor und sie beendete das Telefonat. Kurz darauf stellte die Geschädigte fest, dass ihre Kreditkarte bereits für eine Leistung in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags in Anspruch genommen worden war. Hierzu sind noch weitere Ermittlungen erforderlich, erklärt die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)

Kreditkartendaten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeiinspektion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis