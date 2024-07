Unbekannter stiehlt E-Scooter beim Krumbacher Freibad

Einen Diebstahl am Freibad meldet die Krumbacher Polizei vom Freibad am Samstag und sucht dazu mögliche Zeugen. Am Samstag stellte ein 17-Jähriger seinen E-Scooter um 12.30 Uhr ungesichert auf dem Gelände des Freibads Krumbach ab. Als er nach seinem Badeaufenthalt um 20 Uhr wieder fahren wollte, bemerkt er das Fehlen seines Rollers, dessen Zeitwert etwa 250 Euro beträgt. Bislang liegen laut Polizei keine Hinweise auf einen Täter vor. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 melden. (AZ)

