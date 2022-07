Unbekannter stiehlt Fahrrad aus einer Tiefgarage in Krumbach

Jemand hat ein Fahrrad aus der Tiefgarage eines Krumbacher Mehrfamilienhauses gestohlen. Der Dieb hatte es besonders leicht.

Zwischen Mittwoch und Freitag um 17.30 hat in der vergangenen Woche ein Unbekannter ein Fahrrad aus einer Tiefgarage in der Ulmer Straße in Krumbach gestohlen. Das Fahrrad stand unabgeschlossen in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses.

So sieht das in Krumbach gestohlene Fahrrad aus

Laut Polizei liegt der Wert des Rads im mittleren dreistelligen Bereich, das graue Damen-Mountainbike der Marke X-Trail ist grau und hat schwarz-weißen Griffe, einen Gel-Sattel, auffällige dreieckige lila-graue Sticker am Rahmen sowie einen breiten Lenker. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der 08282/9050 bei der Polizeiinspektion Krumbach zu melden. (AZ)