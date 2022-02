Unbekannter stiehlt Rampen von einem Tieflader in Krumbach

Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter auf einem Parkplatz Schwerlastrampen von einem Tieflader gestohlen. Sie waren nicht gegen Diebstahl gesichert.

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende auf dem nördlichen Parkplatz an der B16 am Bleicher Berg in Krumbach zwei Schwerlastrampen aus Aluminium von einem Tieflader gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich laut Krumbacher Polizei zwischen 5.30 Uhr am Samstag und 23.55 Uhr am Sonntag.

Die Rampen sind 4000 Euro wert, sie waren mit einer Kette davor gesichert, vom Tieflader zu fallen, nicht aber vor einem Diebstahl. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282 905111 zu melden. (AZ)