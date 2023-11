Unbekannter Täter schlägt in Krumbach Autoscheibe ein

Ein bisher unbekannter Täter schlägt in Krumbach eine Autoscheibe ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Randalierer hat in Krumbach eine Autoscheibe zerstört. Der betreffende Hyundai parkte laut Polizeibericht von Mittwochnachmittag bis Donnerstagabend am Michelsbrunnen. Die oder der Unbekannte schlug die vordere Scheibe an der Fahrerseite ein. Der Schaden beträgt circa 500 Euro. Die Polizei Krumbach bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)