Unbekannter versucht in Firmengebäude einzubrechen

Ein Unbekannter versucht in ein Krumbacher Firmengebäude einzubrechen. Das gelingt ihm nicht, aber Schaden richtet er trotzdem an.

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende versucht, in ein Firmengebäude in der Hans-Lingl-Straße in Krumbach einzubrechen. Er hatte laut Polizei versucht, die Nebentür des Gebäudes aufzuhebeln.

Das gelang dem Täter nicht, aber beschädigte den Türrähmen und eine Glasscheibe. Die Krumbacher Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 500 Euro und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282/905-0 zu melden. (AZ)