Unbekannter versucht in Krumbach, Auto zu stehlen

Jemand hat versucht, ein in der Markgrafenstraße in Krumbach geparktes Auto aufzubrechen und zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 9. Juni, 19 Uhr bis Sonntag, 11. Juni, 12.15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter versucht, auf einem Parkplatz in der Markgrafenstraße in Krumbach die hintere rechte Türe eines dort geparkten Autos aufzuhebeln. Der oder die Täter gelangten laut Polizeibericht aber nicht in das Innere des Wagens. An der Fahrzeugtüre entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Da keine Wertgegenstände im Fahrzeug lagen, wird von einem versuchtem Kfz-Diebstahl ausgegangen. Sachdienliche Hinweise werden bei der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/905-0 entgegengenommen. (AZ)