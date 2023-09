Krumbach

Unbekannter zerkratzt Auto in Krumbach

Zerkratzt worden ist ein Auto in der Ulrichstraße in Krumbach. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem Auto in Krumbach. Die Tat hat sich in der Ulrichstraße von Sonntag auf Montag ereignet.

Von einer Sachbeschädigung in Krumbach berichtet die Polizei. Demnach zerkratzte zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, ein bislang unbekannter Täter in der Ulrichstraße in ein, an einem Mehrfamilienhaus abgestelltes, Auto. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

