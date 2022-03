Krumbach

14:28 Uhr

Unbekannter zerkratzt Autos in Krumbach

Der Lack zweier Autos wurde in Krumbach zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer reagierte sich in der Anton-Nagenrauft-Straße in Krumbach an Autos ab und beschädigte sie, fragt die Polizei. Zeugen werden gesucht.

Erheblichen Schaden angerichtet hat ein Unbekannter im Zeitraum der letzten drei Monate an Autos vor einer Kfz-Werkstatt in Krumbach in der Anton-Nagenrauft-Straße. Wie die Polizei berichtet, wurden zwei Pkw angegangen, welche dort zum Verkauf standen. Zum Kauf angebotene Autos in Krumbach beschädigt Die beiden Fahrzeuge wurden an der Beifahrertür und am Kotflügel vorne rechts zerkratzt. Zeugen, welche Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen geben können, können ihre Beobachtungen bei der PI Krumbach unter Telefon 08282/905-0 mitteilen. (AZ)

