Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Ein 77-Jähriger fährt auf einem Parkplatz ein Auto an. Er gibt an, nichts davon bemerkt zu haben.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Babenhauser Straße in Krumbach ereignete sich am Mittwoch mittags ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von circa 1800 Euro. Der dort geparkte Pkw eines 41-Jährigen wurde durch einen rückwärts ausparkenden Pkw angefahren. Dieser Pkw setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Eine unbeteiligte Zeugin, welche den Vorfall beobachtet hatte, nannte dem Geschädigten das amtliche Kennzeichen des Verursachers. Eine Überprüfung des Verursacherfahrzeugs habe eindeutige Unfallspuren ergeben, teilte die Polizei mit. Der 77-jährige Fahrer wollte von den deutlichen Schäden angeblich nichts bemerkt haben. Gegen diesen wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (AZ)