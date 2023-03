Unfall: An der Mindelheimer Straße in Krumbach aufgefahren

Bei einem Unfall im Bereich Südstraße/Mindelheimer Straße in Krumbach biegt ein Fahrzeug ab. Die nachfolgende Autofahrerin bemerkt das zu spät.

Am Dienstag, gegen 7.45 Uhr kam es in der Mindelheimer Straße in Krumbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Südstraße in die Mindelheimer Straße abbiegen. Die hinter ihr fahrende 43-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies laut Polizei zu spät und fuhr auf. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro, verletzt wurde niemand. (AZ)