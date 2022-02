Unfall an der Südstraßenkreuzung in Krumbach

Weil ein Autofahrer ungebremst über die Stoppstelle fuhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Südstraßenkreuzung in Krumbach. Was dem Unfallverursacher außerdem noch für eine Anzeige droht.

Vor Jahren, als die Südstraße neu gebaut war, kamen Unfälle an der Kreuzung mit der Mindelheimer Straße in Krumbach gehäuft vor. Die Fahrer haben sich aber längst an die Verkehrssituation gewöhnt und es passiert eigentlich kaum noch. Nun hat es am Mittwochabend gegen 19.35 Uhr wieder einmal gekracht an dieser Straßenkreuzung. Dabei entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. Laut einem unbeteiligten Zeugen fuhr zur Unfallzeit ein 29-Jähriger mit seinem Pkw die Mindelheimer Straße, von der Stadtmitte kommend ungebremst über die Stoppstelle an der Südstraße.

Zur gleichen Zeit war ein ebenfalls 29-Jähriger auf der Südstraße in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Der Unfallverursacher fuhr diesem frontal in die linke Fahrzeugseite. Im Wagen des Unfallverursachers saß auf dem Beifahrersitz ein 28-Jähriger. Alle drei Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Beim 29-jährigen Unfallverursacher wurde festgestellt, dass er bereits seit April 2019 dauerhaft in Deutschland gemeldet ist, seine ausländische Fahrerlaubnis jedoch nicht hat umschreiben lassen. Aus diesem Grund liegt hier noch ein Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Beide Unfallautos mussten abgeschleppt werden.