Unfall auf Parkplatz im Gesundheitsweg

Am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr parkte eine Pkw-Fahrerin im Krumbacher Gesundheitsweg auf dem Parkplatz südlich des Ärztehauses und touchierte beim Ausparken die hintere linke Seite eines weißen Pkw, der links neben ihr stand. Die Fahrerin wartete zunächst an der Unfallstelle, doch als niemand kam und sie weder etwas zu schreiben noch ein Telefon bei sich hatte, fuhr sie nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Auf dem Rückweg fuhr sie erneut am Parkplatz vorbei, stellte jedoch fest, dass das beschädigte Fahrzeug bereits weitergefahren war. Eine Streife überprüfte den Parkplatz, konnte das Fahrzeug jedoch ebenfalls nicht mehr auffinden. Bekannt ist nur, dass das gesuchte Fahrzeug weiß ist und hinten links beschädigt wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin des beschädigten Pkw wird gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis