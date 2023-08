Unfall beim links Abbiegen in Krumbach

Eine Fahrerin missachtet die Vorfahrt beim Abbiegen in die Hans-Lingl-Straße in Krumbach. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am Mittwoch um 10 Uhr ereignete sich an der Kreuzung der Hans-Lingl-Straße und der Nordstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Autofahrerin wollte von der Nordstraße nach links in die Hans-Lingl-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie die von links kommende, bevorrechtigte Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall wurde keine Person verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6500 Euro. (AZ)