Unfall durch verlorenen Kies auf der B300 zwischen Ziemetshausen und Krumbach

Steinschläge bekam der Pkw eines jungen Mannes ab, als Kies von einem vorausfahrenden Gespann herabfiel. Es entstand hoher Sachschaden.

Am Montagmorgen um 7.45 Uhr, ist es auf der B300 zwischen Ziemetshausen und Krumbach zu einem Verkehrsunfall durch unzureichende Ladungssicherung gekommen. Zu dieser Zeit fuhr laut Polizei ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw von Ziemetshausen bis Krumbach hinter einem Kleintransporter her, der einen mit Kies beladenen Anhänger zog. In dieser Zeit verlor der Vorausfahrende Kies von seinem Anhänger. Das führte zu mehreren Steinschlägen auf dem Wagen des 23-Jährigen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang machen können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282 905-111 melden. (AZ)