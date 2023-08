Unfall: Ein Autofahrer touchiert einen Radler in Krumbach

Radler ist nach Unfall leicht verletzt. Da der Hergang noch unklar ist, sucht die Polizei Zeugen für den Unfall in Krumbach.

Am Mittwoch gegen 19 Uhr ereignete sich auf der Raunauer Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 2000 Euro. Zur Unfallzeit befuhr ein 45-jähriger Radfahrer aus südlicher Richtung kommend den Radweg entlang der Kammel und überquerte die Raunauer Straße. Zur selben Zeit befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Pkw die Raunauer Straße in Fahrtrichtung Westen und touchierte den Radfahrer mit der rechten Fahrzeugseite, am Hinterrad des Fahrrades. Der Radfahrer kam zu Sturz und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Aufgrund der unterschiedlichen Unfallschilderungen ist der genaue Unfallhergang noch unklar, teilte die Polizei mit. Da die Polizeibeamten während der Unfallaufnahme bei dem 45-jährigen Radfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 08282 905-111 zu melden. (AZ)