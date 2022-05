Unfall: Es krachte auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Krumbach

Eine Unfallflucht vom Freitag musste die Polizei bearbeiten. Das beschädigte Auto war am Krumbacher Bahnhof geparkt. Wer hat etwas beobachtet?

Eine Unfallflucht meldet die Krumbacher Polizei vom Krumbacher Bahnhof. Dort ist am Freitag zwischen 7.30 und 15 Uhr ein Auto angefahren worden, das in dieser Zeit auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof geparkt war. Dabei entstanden an dem geparkten Pkw Beschädigungen im Bereich der Fahrertür und des Kotflügels vorne links. Möglicherweise ist der Schaden beim Ein -oder Ausparken des Unfallverursachers entstanden, meint die Polizei. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu wenden. (AZ)