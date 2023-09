Unfall in der Krumbacher Bahnhofstraße: Fahrradfahrer übersieht Auto

Ein Fahrradfahrer ist in Krumbach in der Bahnhofstraße unterwegs und möchte abbiegen. Dabei übersieht er einen Autofahrer. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am Donnerstagnachmittag hat sich in der Krumbacher Bahnhofstraße ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer ereignet. Der 47-jährige Fahrzeugführer wollte laut Polizeibericht ordnungsgemäß die Kreuzung Bahnhofstraße/Lichtensteinstraße in gerader Richtung stadtauswärts überqueren. Ein 34-jähriger Fahrradfahrer befuhr ebenfalls die Bahnhofstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung und wollte an oben genannter Kreuzung nach links in die Lichtensteinstraße einbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Verkehrsunfall erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro. Die Polizei Krumbach ermittelt nun gegen den Fahrradfahrer wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (AZ)