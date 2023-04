Unfall in der Markgrafenstraße: Autos stoßen zusammen

Ein 26-Jähriger nimmt einem 74-Jährigen in Krumbach die Vorfahrt, die Autos stoßen zusammen.

Von einem Verkehrsunfall am Dienstag berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach war ein 26-jähriger Autofahrer auf der Markgrafenstraße in Krumbach in Richtung Norden unterwegs. An der Einmündung zur dortigen Seitenstraße, die ebenfalls Markgrafenstraße heißt, übersah er den von rechts kommenden und somit vorfahrtsberechtigten Pkw eines 74-Jährigen. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1400 Euro. (AZ)