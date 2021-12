Unfall in Krumbach: 10.000 Euro Schaden

In Krumbach kracht es im Kreuzungsbereich der Nordstraße mit der Bahnhofstraße. Der Schaden ist groß.

Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist am Dienstagabend gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 55-jähriger Autofahrer von der Nordstraße kommend in die Bahnhofstraße einfahren.

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeuges. Beim Zusammenstoß blieben die Beteiligten Polizeiangaben zufolge unverletzt. (AZ)