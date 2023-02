Unfall in Krumbach: Autofahrerin öffnet unachtsam die Türe

Erst Rückspiegel und Schulterblick, dann erst aussteigen: In Krumbach hält sich eine 51-jährige Autofahrerin nicht daran, es folgt ein Unfall.

Am frühen Montagnachmittag hat eine 51-jährige Autofahrerin, die ihr Fahrzeug in Krumbach in der Adolf-Kolping-Straße auf einem Parkstreifen abgestellt hatte, die Fahrertüre geöffnet, ohne auf den vorbeifließenden Verkehr zu achten. Dabei stieß sie laut Polizei die Türe gegen einen von hinten kommenden Wagen, der dabei am rechten Kotflügel beschädigt wurde, einen platten Reifen erlitt und im Anschluss abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beträgt circa 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)