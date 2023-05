Krumbach

13:01 Uhr

Unfall in Krumbach: Autofahrerin will weiterfahren und streift Bus

Eine 22-jährige Fahrerin eines Kleintransporters will sich in der Krumbacher Talstraße in den Verkehr einordnen und übersieht einen Bus.

In Krumbach hat sich am Mittwochmittag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte sich eine 22-jährige Fahrerin eines Kleintransporters gegen 13 Uhr in der Talstraße vom Fahrbahnrand aus in den Verkehr einordnen. Hierbei bemerkte sie jedoch nicht, dass zur gleichen Zeit ein unbesetzter Omnibus an ihr vorbeifuhr. Bei der Streifkollision zwischen den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)

