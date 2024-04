Unfall in Krumbach: Hat der Verursacher bei der Polizei falsch ausgesagt?

Ein junger Autofahrer baut in Krumbach einen Unfall und gibt an, einem Tier ausgewichen zu sein. Warum die Polizei an der Aussage zweifelt.

Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr hat sich in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 12.000 Euro ereignet. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer gab laut Polizeibericht an, in der Straße Am Weihergraben in Richtung Bahnhofstraße gefahren zu sein. Bei dem Versuch, einem Tier auszuweichen, sei er mit seinem Pkw gegen den Randstein gefahren, wodurch sein rechter Hinterreifen sowie die rechte, hintere Achse beschädigt wurden. Die Spurenlage vor Ort stellte sich für die Beamten jedoch anders dar. Die Beamten gehen davon aus, dass sich das Fahrzeug beim Abbiegen auf die Straße Am Weihergraben um 180 Grad gedreht hat und dabei mit der rechten hinteren Fahrzeugseite gegen den Bordstein geschleudert wurde. Der 20-jährige Fahrer hat vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. (AZ)