Unfall in Krumbach: Motorradfahrer stößt mit Lastwagen zusammen

In Krumbach ereignet sich ein Verkehrsunfall auf einer Kreuzung der Burgauer Straße. Ein Motorradfahrer stürzt und wird ins Krankenhaus gebracht.

Am Montag hat sich in Krumbach gegen 17.10 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorrad und Lastwagen beteiligt waren. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall auf der Kreuzung der Burgauer Straße und der Hans-Lingl-Straße. Ein 36-jähriger Fahrer eines Lastwagens wollte nach links in die Hans-Lingl-Straße abbiegen, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden und bevorrechtigten 60-jährigen Motorrad-Lenker.

Es kam beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß, sodass der 60-jährige Neu-Ulmer leicht verletzt in das Krankenhaus Krumbach gebracht wurde. Beim Unfall entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. (AZ)