Unfall in Krumbacher Kreisverkehr

In Krumbach missachtet ein Pkw-Fahrer die Vorfahrt, ein 22-jähriger Kradfahrer stürzt und verletzt sich leicht.

Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von 14.500 Euro ereignete sich am Donnerstag gegen 18.25 Uhr im Kreisverkehr an der B16, nördlich von Krumbach. Zur Unfallzeit fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Kraftrad von der Hans-Lingl-Straße kommend in den Kreisverkehr ein. Gleichzeitig fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Pkw von der B16 kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des schon im Kreisverkehr fahrenden 22-Jährigen, teilte die Polizei mit. Trotz Bremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem Krad. Der 22-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die FFW Krumbach beseitigte leichte Fahrbahnverunreinigungen. (AZ)