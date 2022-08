Krumbach

12:57 Uhr

Unfall mit hohem Sachschaden: Frau fährt bei Rotlicht in Kreuzung ein

Gekracht hat es am Dienstag beim Zusammenstoß zweier Autos in Krumbach.

Es krachte an einer Krumbacher Kreuzung. Dabei entstand Blechschaden in fünfstelliger Höhe. Was genau passiert ist am Dienstag.

Blechschaden in Höhe von rund 13.500 Euro ist am Dienstag gegen 7.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Krumbach entstanden. Er ereignete sich auf der Kreuzung Raunauer Straße/Lexenrieder Weg, berichtet die Polizei. Eine 32-Jährige war Unfallzeit mit ihrem Pkw auf der Raunauer Straße in Fahrtrichtung Süden unterwegs. An der Lichtzeichenanlage missachtete sie laut Polizei das für sie geltende Rotlicht und fuhr in die Kreuzung ein. Zur gleichen Zeit fuhr eine 51-Jährige Autofahrerin den Lexenrieder Weg bergab in Richtung Kreuzung. Bei Grünlicht durfte sie ordnungsgemäß in die Kreuzung einfahren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die beide abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde Polizeiangaben zufolge niemand. (AZ)

