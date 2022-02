Unfall zwischen Pkw und Feldhäcksler in Krumbach

Beim Linksabbiegen streift ein Feldhäcksler in Krumbach ein wartendes Auto. Dieses wird dabei beschädigt.

Ein ungewöhnliches Fahrzeug war an einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Krumbach beteiligt. Wie die Polizei berichtet, krachte es gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Nattenhauser/Babenhauser Straße. Die Fahrerin eines Feldhäckslers war mit ihrem Fahrzeug auf der Babenhauser Straße stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in die Nattenhauser Straße einbiegen. Dabei fuhr sie laut Polizei zu nah an einem Auto vorbei, das in der Nattenhauser Straße an der Ampel auf der dortigen Linksabbiegespur stand.

Keine Verletzten bei Unfall mit Feldhäcksler in Krumbach

Der Feldhäcksler streifte den Pkw seitlich. Verletzt wurde durch den Anstoß niemand, am Pkw entstand aber Sachschaden in Höhe von geschätzt 3500 Euro. Am Feldhäcksler entstand augenscheinlich kein Sachschaden. (AZ)