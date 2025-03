Unfallflucht auf Grundschulparkplatz in Krumbach: Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz der Grundschule in Krumbach hat sich am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte laut Polizei einen auf dem Parkplatz abgestellten Pkw eines 54-Jährigen und entfernte sich im Anschluss unerkannt. Am Pkw des 54-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. Aufgrund des Schadensbildes wird beim Verursacherfahrzeug von der Polizei gegebenenfalls von einem weißen Kleinwagen ausgegangen. Zeugen, die Hinweise zum angegebenen Sachverhalt geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)

