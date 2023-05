Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Krumbach

Nachträglich bei der Polizei gemeldet hat eine Seniorin eine Unfallflucht. Ihr Auto wurde dabei auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes beschädigt.

Zu einer Unfallflucht im ersten Maidrittel in Krumbach sucht die Polizei Zeugen. Eine 75-Jährige hatte ihr Auto am 10. Mai zwischen 15 und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Brühlstraße abgestellt. Nach ihrem Einkauf stellte sie eine Beschädigung der linken Fahrzeugseite fest. Ein Verursacher war nach Angaben der Polizei nicht vor Ort. Die 75-Jährige meldete diesen Vorfall ihrer Versicherung und diese riet ihr, dies nun auch der Polizei mitzuteilen. Am Pkw der 75-Jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)