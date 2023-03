Teuren Schaden an parkendem Auto verursacht und geflüchtet

Am Samstagmittag hat ein bislang Unbekannter in Krumbach ein geparktes Auto beschädigt und ist dann einfach weggefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag ist im Zeitraum zwischen 11 und 12.30 Uhr in Krumbach in der Schlachthausstraße auf dem Parkplatz des Ärztehauses ein schwarzer Skoda Kodiaq durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)