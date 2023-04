Unfallflucht nach Verkehrsunfällen in Krumbach

Bei zwei Unfallfluchten entsteht ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Krumbacher Polizeiinspektion bittet um Hinweise.

Zwei Unfallfluchten in Krumbach meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Donnerstag, zwischen 15.30 Uhr und 17.10 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Schlachthausstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr laut Bericht der Polizei mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw. Am geparkten Pkw wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ danach die Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905-0 zu melden.

Eine weitere Unfallflucht gab es in der Raunauer Straße in Krumbach. Am Donnerstag, zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr laut Polizei mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw. Am geparkten Pkw wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 650 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ danach die Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise. (AZ)