Unter Drogeneinfluss in Krumbach Auto gefahren

Weil er offenbar unter Drogen Auto gefahren ist, endete für einen jungen Mann die Reise in der Buchstraße in Krumbach. Die Polizei erwischte ihn.

Kontrolliert worden ist am Ostersonntag gegen 1 Uhr nachts ein Autofahrer in der Buchstraße in Krumbach von der Polizei. Bei dem 32-Jährigen konnten die Beamten vor Ort drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Nachdem der Fahrer einen freiwilligen Test ablehnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Da der 32-Jährige sich gegen die Maßnahme wehrte, wurde die Blutentnahme unter Zwang durchgeführt, berichtet die Polizei. Den Mann erwarteten nun eine Strafanzeige und ein Fahrverbot. (AZ)