Unterwegs auf Bachsafari

Mit Keschern ausgestattet wateten auch in diesem Jahr rund 30 Kinder durch den Bach im Schwäbischen Fischereihof des Bezirks Schwaben in Salgen. Hier untersuchten sie im Anschluss ihre Fänge unterm Mikroskop und das Staunen war groß darüber, was sich so alles im Bachlauf unter Steinen und an Seegras finden lässt. „Die Vielfalt der Gewässerlebewesen ist groß in unseren heimischen Bächen, wenngleich die Wassererwärmung der letzten Jahre auch hier den Kleinsttieren zu schaffen macht“, so Frau Angelika Babel, Referentin und Wasserpädagogin. Im Anschluss durften die Kinder die Fischzuchtanlagen besuchen, wo gefährdete Fischarten gezüchtet werden, die später im Rahmen von Artenhilfsprogrammen in heimische Seen und Bäche eingesetzt werden. Nach einer kräftigenden Brotzeit bastelten die Kinder aus Naturmaterialien kleine Rindenschiffchen zum Mit-nach-Hause-nehmen. Jedes Jahr bietet der Heimatverein Krumbach diesen Wasser-Abenteuertag im Rahmen des Sommerferienprogramms der Stadt Krumbach an und die Plätze sind nach wie vor heißbegehrt. Ehrenamtliche Betreuerinnen waren Gardi Hofmeister, Dagmar Schmid, Julia Günther-Hohner und Franziska Scheule-Walter vom Heimatverein Krumbach.

