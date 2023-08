Krumbach

vor 17 Min.

Urlaubsgefühl in eine Gaststätte nach Krumbach importiert

Plus Die einstige Cocktailbar D 1 in Krumbach wurde als Cocktailbar und Restaurant ¡Buenos! neu eröffnet. Wer die Betreiber sind und welche internationale Küche es gibt.

Von Annegret Döring

Ein Palmengarten mitten in der Stadt in Krumbach? Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass dieser schöne Loungebereich mit Hängesesseln, Hollywood-Schaukeln und Tischen und Stühlen zu einer neuen Gastronomie gehört. ¡Buenos! heißt das Restaurant, das vorher als Cocktailbar D1 bekannt war im Gebäude des einstigen Weißen Rosses unterhalb des Marktplatzes mit der Hausnummer 18. Cocktails gibt es jetzt zwar immer noch, aber ansonsten wurde alles neu konzipiert von den neuen Betreibern, die besonders viel Wert auch auf die Restaurantkomponente der Location legen.

Ein Cocktailroboter sorgt in Krumbach für die perfekte Drink-Mischung

Schon länger bestand bei den drei Restaurantbetreibern Jochen, 39 Jahre, und Sarah Hoyer, 33, sowie Julian Sezer, 35, die Grundidee, doch einmal den Urlaub zu importieren und daraus ein Gaststättenkonzept zu basteln. Über freundschaftliche Beziehungen ergab sich die Möglichkeit am Krumbacher Marktplatz, und die drei begannen, ihre Idee Gestalt werden zu lassen. Vor drei Monaten war das. Sie kauften nach und nach alles ein, was sie für die Inneneinrichtung und als Gastrogerätschaften benötigten, und lagerten alles in einer Halle, die Hoyer bereits vorher in Neuburg für sein Krumbacher Waschanlagengeschäft vorhielt. Dann ging es ans Umbauen. Das sollte in 18 Tagen erledigt werden, wobei ihnen Freunde und die Familie sehr geholfen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen