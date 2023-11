Ein Modellprojekt soll mehr Menschen in Pflegeberufe bringen

So hat sich die Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe des Dominikus-Ringeisen-Werk an ihrem Krumbacher Standort entwickelt. Wie es jetzt weitergeht.

"Die Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe fühlt sich wohl in den neuen Räumen der ehemaligen FOS/BOS in der Krumbacher Bahnhofstraße": Dies betont das Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk. Nach Krumbach war sie im Frühjahr dieses Jahres umgezogen. Bis dahin hatte sie sich mit der Fachschule für Heilerziehungspflege ein Gebäude in Ursberg geteilt. Beide werden vom Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) getragen. „Der Umzug schafft uns mehr Freiraum zur Gestaltung des Unterrichts und gibt uns ein stärkeres Alleinstellungsmerkmal“, sagt Andrea Lutz, die Leiterin der Berufsfachschule.

Der "neue Standort und die ansprechenden und sehr gut ausgestatteten Räumlichkeiten" scheinen sich sehr positiv auf die Anmeldezahlen der Schülerinnen und Schüler auszuwirken, heißt es weiter in der Mitteilung. Für das laufende Schuljahr meldet Andrea Lutz 28 neue Auszubildende in der dreijährigen Vollausbildung der Pflegefachleute sowie 33 neue Auszubildende in der Altenpflegehilfe.

Die Berufsfachschule bildet somit aktuell 108 Fachkräfte für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser im gesamten Landkreis Günzburg aus. „Wir hätten sogar noch mehr Auszubildende aufnehmen können, wenn wir genug Dozenten und Dozentinnen gehabt hätten“, sagt Verena Nittmann, im DRW zuständig für die Schulen und Frühpädagogischen Dienste. „Wir werben um weitere Lehrkräfte und würden zum neuen Schuljahr gerne zweizügig in der Voll- und Helferausbildung weitermachen.“

Die DRW-Schule nimmt an einem Modellprojekt teil

Um den Zugang für interessierte Menschen in den Pflegeberuf zu erleichtern, nimmt die Berufsfachschule zudem am Modellprojekt „Zugang zu Berufsfachschulen für Alten- und Krankenpflegehilfe für mehrjährig berufserfahrene Personen“ teil. Es wird geprüft, inwieweit zusätzlichen Personengruppen, denen bisher ein Zugang zu einer Pflegefachhelferausbildung an Berufsfachschulen nicht möglich war, trotzdem mit der regulären Ausbildung starten können.

Die Berufsfachschule Krumbach kann im Rahmen dieses zweijährigen Modellprojekts bis zu 25 Personen aufnehmen, die eine mindestens zweijährige Berufserfahrung in Vollzeit oder eine entsprechende vollzeitäquivalente Tätigkeit als ungelernte Pflegehelferin bzw. ungelernter Pflegehelfer in einer Einrichtung nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) nachweisen können. Auch Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können die Ausbildung beginnen.

Die Berufsfachschule bietet Sprachkurse in Eigenregie an

Ab November 2023 bietet die Berufsfachschule zudem Sprachkurse zur Erlangung des B2-Niveaus an. Dieses ist Zugangsvoraussetzung für Absolventen des Altenpflegehelferkurses, um direkt in die dreijährige Vollausbildung einsteigen zu können. Außerdem sollen diese Kurse Berufsfachschüler mit Sprachbarriere bei der Integration unterstützen. Für die Sprachkurse hat die Berufsfachschule Ursula Fleischmann gewonnen, die sie ehrenamtlich anbietet.

Das DRW hofft auf finanzielle Unterstützung

Das Dominikus-Ringeisen-Werk finanziert derzeit sämtliche Kosten, die über die staatliche Refinanzierung für Berufsfachschulen hinausgehen, aus Eigenmitteln. Das entspricht derzeit einer mittleren sechsstelligen Summe pro Jahr.

„Um dieses helfende und heilende Handeln für alle Menschen im Landkreis Günzburg und darüber hinaus nachhaltig ermöglichen zu können, wären wir für eine entsprechende Unterstützung durch die öffentliche Hand und durch Kirchensteuermittel sehr dankbar. Mit der Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe in Krumbach möchten wir als kirchliche Einrichtung gerne unseren Teil zum gemeinsamen Gelingen des Gemeinwohls gerade auch im Bereich der Pflege beitragen. Ich bin allen Beteiligten für ihr unermüdliches Engagement und für das gute Miteinander und Füreinander sehr dankbar. In diesem Zusammenhang gilt es besonders auch der Bürgerstiftung des Landkreises Günzburg für die entsprechende Unterstützung Dank zu sagen“, so der Geistliche Direktor des DRW, Martin Riß.

Interessenten für das Schuljahr 2024/25 können sich direkt bewerben bei der Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe,

Bahnhofstraße 2, 86381 Krumbach, Telefon: 08282/6209-300, E-Mail: bfspflege@drw.de. (AZ)