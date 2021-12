Unfallfluchten in Krumbach und Uttenhofen

Der Sachschaden bei zwei Unfällen mit Fahrerflucht in Krumbach und Uttenhofen beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr wurde vermutlich auf dem Parkplatz eines Sportgeschäftes in der Babenhauser Straße in Krumbach ein dort geparkter blauer Pkw durch ein bislang unbekanntes anderes Fahrzeug im linken Heckbereich beschädigt. Der Schaden beträgt laut Polizei circa 1000 Euro. Zeugen, die relevante Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden.

Verkehrsschild und Straßenlaterne in Uttenhofen bei Unfall beschädigt

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Freitagabend zwischen 17.30 und 18.30 Uhr in Uttenhofen. Dort wurde in der St.-Josef-Straße durch einen bislang noch unbekannten Fahrzeugführer ein Verkehrsschild um- und eine Straßenlaterne angefahren. Dabei wurde das Fahrzeug, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um ein VW Transportfahrzeug gehandelt haben dürfte, deutlich beschädigt. Vermutlich kam der Unfallverursacher aus Richtung Dinkelscherben und verlor laut Polizei in der dortigen Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sachschaden beträgt rund 5500 Euro. Hinweise auch in diesem Fall an die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/905-0. (AZ)