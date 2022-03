Krumbach

Gebürtige Ukrainerin sorgt sich in Krumbach um ihre Familie in Kiew

Plus Die gebürtige Ukrainerin Valentina Göbel lebt seit einigen Jahren in Krumbach. Die tägliche Bedrohung ihrer Familie in Kiew durch den Krieg bestimmt jetzt ihr Dasein.

Von Elisabeth Schmid

Das Handy liegt neben Valentina Göbel auf dem Esstisch. Die gebürtige Ukrainerin, die jetzt in Krumbach lebt, wartet auf den Anruf ihres Sohnes, der in einem Ort in der Nähe von Kiew zuhause ist. Mehrmals am Tag telefoniert sie mit ihrer Familie. "Der Krieg ist einfach furchtbar. Ich habe Angst um meine Familie“, erzählt Valentina Göbel.

